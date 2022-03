Foot - PSG

PSG - Malaise : Un ancien coéquipier de Messi vole à son secours !

Publié le 27 mars 2022 à 23h45 par La rédaction

Deux semaines après la petite polémique des sifflets du Parc des Princes contre Lionel Messi, Cesc Fabregas est monté au créneau pour défendre son ancien coéquipier du FC Barcelone.

Pour l’une des premières fois de sa carrière, que ce soit au FC Barcelone ou au PSG, Lionel Messi a été sifflé à domicile. Après la déroute contre le Real Madrid, l’Argentin a été l’une des cibles du Parc des Princes lors de la réception de Bordeaux. Des sifflets qui ont fait jaser. Une question s’est posée : peut-on vraiment siffler Lionel Messi ? Pour beaucoup, la réponse était claire. Cesc Fabregas a lui aussi son avis sur la question et il ne va pas dans le sens des supporters du PSG.

«Ils n'ont jamais eu un joueur de ce niveau dans toute leur histoire»