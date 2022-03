Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette énorme sortie sur la situation de Lionel Messi !

Publié le 25 mars 2022 à 22h15 par D.M.

Sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni s'est prononcé sur les difficultés actuelles de Lionel Messi au PSG, avant de défier le Venezuela dans la nuit de vendredi à samedi.

Lionel Messi ne traverse pas la meilleure passe de sa carrière. Loin de Barcelone, l’international argentin se montre décevant cette saison. La recrue phare du PSG n’arrive pas à se montrer à son avantage en France et suscite de plus en plus de critiques. Les supporters parisiens n’ont pas hésité à le huer lors de la réception des Girondins de Bordeaux le 13 mars dernier après l'élimination du club en Ligue des champions. Actuellement en Argentine avec sa sélection, Messi a reçu le soutien de son sélectionneur, Lionel Scaloni.

« Je crois que la situation ne l’affecte pas, je le vois bien »