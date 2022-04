Foot - PSG

PSG - Malaise : Ronaldinho monte au créneau pour Lionel Messi !

Publié le 1 avril 2022 à 1h45 par P.L.

En difficulté depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi peine encore à s'adapter au club de la capitale. Mais pour Ronaldinho, l'Argentin a encore besoin de temps.

L’été dernier, le PSG a frappé un énorme coup sur le marché des transferts en accueillant gratuitement Lionel Messi, qui n’avait pas réussi à prolonger avec le FC Barcelone. Mais depuis son arrivée dans la capitale française, l’Argentin peine à s’adapter à sa nouvelle équipe. Ses statistiques sont bien loin de ses standards habituels puisqu’il n’a marqué que sept buts et délivrés onze passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues. Pour les supporters parisiens, cela commence à être un peu long et Lionel Messi a donc quelques fois été la cible des critiques. Mais pour Ronaldinho, la Pulga a encore besoin de temps.

Pour Ronaldinho, Lionel Messi a encore besoin de temps pour s’adapter