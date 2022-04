Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé redonne espoir au Qatar pour une prolongation !

Publié le 2 avril 2022 à 18h30 par Dan Marciano

Lié au PSG jusqu'en juin prochain, Kylian Mbappé n'a pas encore tranché. L'international français est proche du Real Madrid, mais continue de laisser planer le doute sur son avenir.

La nouvelle saison du feuilleton Kylian Mbappé est sur le point de débuter. La première partie a été marquée par l’offensive du Real Madrid. Durant l’été 2021, Florentino Perez était prêt à offrir 200M€ pour tenter d’arracher la star française au PSG. La réponse de Nasser Al-Khelaïfi n’a pas tardé. Le président du club parisien a repoussé les offensives du club espagnol, prenant le risque de conserver Mbappé à un an de la fin de son contrat. Le dirigeant espérait certainement étirer le bail de l’international français. Mais alors que son contrat prendra fin dans les prochaines semaines, le joueur de 23 ans continue de refuser les nombreuses offres de prolongation, transmises par Nasser Al-Khelaïfi. Pour la presse espagnole, Mbappé a déjà fait son choix. Il souhaite signer au Real Madrid durant l’intersaison. Pour certains journalistes, son arrivée serait même actée. « Mbappé a signé son contrat principal avec le Real Madrid le 30 janvier. Le joueur et le club sont désormais en pourparlers pour d'autres détails comme les droits à l'image » confiait par exemple Ramon Alvarez de Mon, journaliste pour Marca. Mais selon nos informations, aucun document n’a encore été signé par l’entourage du joueur.

Aucun contrat signé avec le Real Madrid

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Kylian Mbappé est proche d’un départ au Real Madrid. L’ailier a un accord de principe avec les dirigeants merengue et serait enclin à rejoindre la Liga. Mais ces dernières semaines, le joueur commencerait à réfléchir. Eliminé dès les huitièmes de finale de Ligue des champions, justement par la Casa Blanca, Mbappé préférerait quitter le PSG sur une bonne note. Ce qui sera loin d’être le cas s’il quitte la capitale cet été. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, l’international n’a signé encore aucun contrat avec le Real Madrid car il souhaite écouter la proposition des dirigeants parisiens. Poussé par certains membres de son entourage à rester en Ligue 1, le champion du monde ne ferme pas la porte à une prolongation courte durée, à condition qu’il garde la main mise sur son avenir après la prochaine Coupe du monde.

Le Barça hors course