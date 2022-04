Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réunion au sommet est programmée pour ce crack du Barça !

Publié le 2 avril 2022 à 19h45 par B.C.

Insatisfait de la première saison de Sergio Ramos, le PSG lorgne le marché des défenseurs et s’intéresserait à Ronald Araujo. L’avenir du joueur du FC Barcelone pourrait d’ailleurs être décidé dès cette semaine.

Arrivé libre en provenance du Real Madrid l’été dernier, Sergio Ramos apparaît jusqu’à maintenant comme une erreur de casting à Paris, avec ses 5 apparitions cette saison. Le PSG songe ainsi à se montrer actif pour renforcer le secteur défensif, et Ronald Araujo ferait partie des pistes parisiennes. D’après Sport , le club de la capitale s’est renseigné sur la situation du joueur, sous contrat jusqu’en juin 2023 et qui tarde à trouver un accord avec le FC Barcelone pour une prolongation. Faute d’accord, le club culé pourrait être contraint de vendre l’Uruguayen de 22 ans dès cet été, et une première tendance pourrait se dégager dans les prochains jours.

Réunion décisive à venir pour Araujo