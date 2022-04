Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dybala déjà regretté à la Juventus ? La réponse !

Publié le 2 avril 2022 à 17h45 par A.C.

Massimiliano Allegri, coach de la Juventus, s’est exprimé au sujet de la décision de ses dirigeants de ne pas prolonger Paulo Dybala. Ce dernier semble désormais être dans le viseur du PSG, du FC Barcelone ou encore de Tottenham.

C’est une annonce qui en a surpris plus d’un en Italie. Vice-capitaine et numéro de la Juventus depuis maintenant plusieurs années, Paulo Dybala ne sera pas prolongé et quittera donc le club le 30 juin prochain. Mais pour aller où ? Déjà lié au Paris Saint-Germain par le passé, Dybala semble beaucoup plaire à Leonardo, qui devra toutefois faire face à une énorme concurrence. Le FC Barcelone semble en effet déterminé à l’offrir à Xavi, tandis qu’en Angleterre il y aurait notamment Tottenham et Manchester United. En Italie on a toutefois expliqué que le projet du PSG plairait beaucoup à Dybala...

« Dybala ? Je suis sur la même ligne que mon club »