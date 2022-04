Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dybala prêt à rejoindre Messi à Paris ? La réponse !

Publié le 2 avril 2022

En fin de contrat, Paulo Dybala va quitter la Juventus le 30 juin prochain et le Paris Saint-Germain pourrait bien être une destination très intéressante.

Ou jouera Paulo Dybala la saison prochaine ? Après sept années ensemble la Juventus a décidé de ne pas prolonger son numéro 10 et vice-capitaine, qui à 28 ans va donc devoir ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. L’Inter et l’AC Milan aimeraient le recruter, mais en Italie on explique que Dybala regarderait plutôt à l’étranger, avec de nombreuses pistes très intéressantes. Leonardo, qui avait déjà essayé de l’attirer au Paris Saint-Germain par le passé, souhaiterait retenter sa chance. La concurrence sera toutefois dure à battre, puisque le PSG devra notamment faire face à l’Atlético de Madrid, au FC Barcelone, Tottenham et Manchester United.

Dybala n’est pas insensible à l’intérêt du PSG