Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça passe à l’action pour Ousmane Dembélé !

Publié le 2 avril 2022 à 15h30 par B.C.

Poussé vers la sortie cet hiver, Ousmane Dembélé est finalement resté au FC Barcelone. Depuis, l’attaquant a retrouvé son meilleur niveau, au point qu’une prolongation de contrat est toujours espérée en Catalogne, et ce malgré l’intérêt du PSG.

À moins de trois mois de la fin de son contrat, Ousmane Dembélé voit clairement son avenir s’inscrire en pointillé. Alors qu’une prolongation semblait inimaginable il y a encore quelques semaines, l’international français serait finalement disposé à rester en Catalogne. Malgré l’issue mouvementée des dernières négociations qui se sont tenues cet hiver, le FC Barcelone veut reprendre les discussions avec le clan Dembélé dans les prochains jours afin de parvenir à un accord avant la fin de la saison. Le champion du monde tricolore pourrait donc rester chez les Blaugrana , et ce malgré l’intérêt de plusieurs cadors européens, prêts à miser sur lui sans débourser d’indemnité de transfert, à l’instar du PSG. En Catalogne, on se montre en tout cas confiant sur le sujet.

« Ousmane sait que nous le voulons »