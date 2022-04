Mercato - Barcelone : Un ancien du PSG vide son sac sur l’intérêt du Barça !

Foot - Mercato - Barcelone

Au cours du mercato hivernal, le FC Barcelone, sous l’impulsion de son président Joan Laporta, a tenté d’attirer Thomas Meunier afin de renforcer le flanc droit de la défense de l’effectif de Xavi Hernandez. L’ex-défenseur du PSG a tout dit sur cette opération qui ne s’est pas concrétisée lors d’une entrevue avec la presse belge.

À l’occasion du dernier mercato hivernal, le FC Barcelone a considérablement renforcé les rangs de l’effectif de Xavi Hernandez. En effet, le président Joan Laporta a bouclé l’arrivée libre de tout contrat de Dani Alves ainsi que celle de Pierre-Emerick Aubameyang. Par le biais d’un prêt, le Barça est parvenu à attirer Adama Traoré tout en bouclant le transfert de Ferran Torres. Néanmoins, d’autres grosses pistes auraient été activées par l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta. Intéressé par le profil d’Alvaro Morata, le comité de direction de Laporta a essuyé un gros échec dans ce dossier puisque l’entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, a dernièrement avoué avoir bloqué l’attaquant espagnol. En outre, le FC Barcelone serait allé à la pêche aux renseignements concernant la faisabilité de l’opération Thomas Meunier. Le principal intéressé a d’ailleurs confirmé l’intérêt ayant circulé dans la presse du FC Barcelone. « Signer au Barça ? Cela aurait pu être une réalité. Barcelone cherchait un arrière droit fiable, quelqu'un de fort physiquement, complet et qui pouvait être dangereux dans les zones offensives, pour un prix acceptable, compte tenu de sa situation financière. Je corresponds à ce profil, à ces paramètres. Je l'ai prouvé cette saison aussi. Mais quand Dortmund m'a appelé au sujet de l'offre que j'avais reçue de Barcelone, ils m'ont immédiatement dit : 'Je suis désolé, tu ne peux pas partir’ ». Voici la première partie du message livré par le latéral droit du Borussia Dortmund à Het Laatste Nieuws ces dernières heures.

« Dortmund, c’est déjà un grand club, mais le Barça, c’est unique »

Et à cela ne s’est limitée la prise de parole de Thomas Meunier sur la tentative hivernale vaine du FC Barcelone auprès du Borussia Dortmund. Un échec qui a poussé l’ancien joueur du PSG à nourrir des regrets au vu de l’opportunité en or qui s’est présentée à lui avec la venue aux renseignements du FC Barcelone. « Le Barça, c’est un train qui ne passe qu’une fois dans une vie. J’ai été très surpris quand Jordi Cruijff (le directeur sportif du Barça) m’a appelé. Il m’a expliqué le plan. Le Barça voulait soit m’avoir en prêt avec obligation d’achat, soit me transférer définitivement tout de suite. Imagine... Dortmund, c’est déjà un grand club, mais le Barça, c’est unique. Tout comme le Bayern, le Real ou United. En principe, on ne dit pas non à de tels clubs. Mentalement, ça n’a pas été simple. Mais je comprends Dortmund. C’était tout juste une semaine avant la fin du mercato… ».

« Ça n’a jamais été mon intention de quitter Dortmund maintenant »