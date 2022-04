Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’aveu de Thomas Meunier sur son départ avorté au Barça !

Publié le 2 avril 2022 à 10h00 par Th.B.

Comme Thomas Meunier l’a affirmé ces dernières heures, l’intérêt du FC Barcelone pour le latéral droit du Borussia Dortmund cet hiver était bien réel. Cependant, l’ancien joueur du PSG n’a pas pu signer en faveur du Barça en raison de la réticence du BvB. Un regret pour Meunier.

Au cours du mercato hivernal, plusieurs noms plus ou moins expérimentés ont été liés au FC Barcelone qui a finalement accueilli Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Parmi les supposées pistes explorées par l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta, il a été question d’un intérêt du FC Barcelone pour Thomas Meunier. Et ce n’est pas le latéral droit du Borussia Dortmund qui affirmera le contraire. « Barcelone cherchait un arrière droit fiable. (…) Je corresponds à ce profil, à ces paramètres. Je l'ai prouvé cette saison aussi. Mais quand Dortmund m'a appelé au sujet de l'offre que j'avais reçue de Barcelone, ils m'ont immédiatement dit : 'Je suis désolé, tu ne peux pas partir’ » . Voici le message que Thomas Meunier a fait passer à la presse belge ces dernières heures. L’ancien du PSG en a rajouté une couche en exprimant de sérieux regrets quant à son départ avorté au FC Barcelone.

«Le Barça, c’est un train qui ne passe qu’une fois dans une vie»