Mercato - Barcelone : Cet ancien du PSG explique son transfert raté !

Publié le 1 avril 2022 à 23h00 par P.L.

En quête de renfort sur son côté droit cet hiver, le FC Barcelone avait ciblé Thomas Meunier. Mais finalement, l'affaire n'a pas pu se faire à cause du Borussia Dortmund.

Cet hiver, le FC Barcelone s’est montré plutôt actif sur le marché des transferts en enregistrant les arrivées de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Mais le club catalan souhaitait également voir un nouveau latéral droit rejoindre l’effectif de Xavi, puisque ce dernier n’aurait pas une grande confiance en Sergiño Dest. Joan Laporta aurait exploré quelques pistes et l’un des noms liés au Barça était Thomas Meunier. Indiscutable au Borussia Dortmund cette saison, le profil du Belge correspondait parfaitement aux critères de la direction blaugrana. Mais l’affaire n’a pas pu se faire à cause du club de la Ruhr, comme l’a expliqué le joueur de 30 ans.

Dortmund a bloqué le départ de Meunier au Barça cet hiver