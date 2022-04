Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Pochettino prend un gros tournant !

Publié le 2 avril 2022 à 15h10 par Th.B.

Avant même que les recherches de Manchester United débutent pour le successeur de Ralf Rangnick, poste pour lequel Mauricio Pochettino postulerait, les Red Devils auraient déjà eu un oeil sur le dossier Erik Ten Hag. De quoi redistribuer les cartes pour l’avenir de l’entraîneur du PSG ?

Et si les dés avaient déjà été jetés pour l’identité du futur entraîneur de Manchester United ? Depuis quelque temps et alors que son aventure au PSG semble être condamnée à prendre fin à l’issue de la saison, Mauricio Pochettino est annoncé comme étant le potentiel successeur de Ralf Rangnick sur le banc des Red Devils . Il a même été révélé par le journaliste Julien Laurens en janvier dernier que Pochettino « rêve » d’un retour en Premier League à Manchester United après avoir travaillé à Southampton et à Tottenham. Néanmoins, ce rêve pourrait ne pas se réaliser dans l’immédiat.

Ten Hag serait le favori de longue date de Manchester United !