Mercato - PSG : L’étrange sortie de la Juventus sur le feuilleton Pogba !

Publié le 2 avril 2022 à 18h45 par A.C.

Massimiliano Allegri s’est exprimé au sujet d’un possible retour de Paul Pogba à la Juventus. En fin de contrat avec Manchester United, le Français intéresse également le PSG et le Real Madrid.

Son avenir fait énormément parler. En difficulté à Manchester United depuis quelques saisons, Paul Pogba semble décidé à donner un nouvel élan à sa carrière, alors qu’il a fêté ses 29 ans le 15 mars dernier. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne manque pas d’options, puisque plusieurs clubs aimeraient lui tendre la main à la fin de la saison... mais ils semblent trois à avoir ses faveurs. Il y a le Paris Saint-Germain, où Leonardo veut frapper u ou deux coups au milieu de terrain, un Real Madrid qui l’a cherché plusieurs fois par le passé, mais surtout la Juventus. A Turin on rêve d’un retour de Pogba depuis son départ en 2016 et le moment semble donc être parfait, même si le volet économique ne va pas simplifier la tâche des Bianconeri .

« Si je veux que Pogba revienne ? Déjà que je ne fais pas le mercato ici, vous voulez que je décide de ce qui se passe à Manchester United ?! »