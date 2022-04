Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour l'arrivée de Lewandowski à Paris !

Publié le 2 avril 2022 à 10h15 par D.M.

Selon nos informations, le PSG fait partie des équipes susceptibles d'accueillir Robert Lewandowski. Mais l'international polonais aurait de grandes chances de rester au Bayern Munich la saison prochaine.

Le PSG avait déjà envisagé de recruter Robert Lewandowski. C'était lors de l'été 2021, à un moment où le Real Madrid tentait de recruter Kylian Mbappé. Selon nos informations exclusives, les dirigeants parisiens avaient rencontré son agent Pini Zahavi. Le transfert n'avait pas vu le jour puisque Mbappé avait finalement été retenu par ses responsables. Mais alors que l'international français a de grandes chances de quitter le PSG à la fin de la saison, Nasser Al-Khelaïfi pourrait retenter sa chance dans ce dossier. Toutefois, selon les informations de Gianluca Di Marzio, Lewandowski a de grandes chances de rester au Bayern Munich.

« Les chances qu'il quitte le Bayern sont très minces »