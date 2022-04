Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dimitri Payet révèle un grand changement avec Jorge Sampaoli !

Publié le 2 avril 2022 à 18h10 par A.M.

Interrogé sur l'arrivée de Jorge Sampaoli, Dimitri Payet révèle ce que le technicien argentin a apporté à l'OM depuis sa prise de fonction.

Il y a un peu plus d'un an, Jorge Sampaoli débarquait sur le banc de l'OM pour sa deuxième expérience en Europe après un an au Séville FC. Rapidement, le technicien argentin a apporté ses méthodes à Marseille et son style plaît au public olympien. Toutefois, il a également amené des changements dans la méthode de travail comme le souligne Dimitri Payet.

«Et s'il y a quelque chose qui a évolué depuis l’arrivée du nouveau coach, c'est le placement»