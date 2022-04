Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : William Saliba sème le trouble sur son avenir !

Publié le 2 avril 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

Prêté à l'OM l'été dernier, William Saliba réalise une très belle saison à Marseille au point que Pablo Longoria et Jorge Sampaoli aimeraient le conserver. Toutefois, le prêt du néo-international français ne s'accompagne pas d'une option d'achat. Et s'il se sent bien à l'OM, William Saliba a toutefois conscience que cela risque d'être compliqué.

L'été dernier, l'OM voulait renforcer son secteur défensif, et dans cette optique, William Saliba a été prêté par Arsenal, et réalise une saison très aboutie. A tel point qu'il a été convoqué par Didier Deschamps et a célébré ses premières sélections en Bleus. Dans le même temps, l'OM aimerait bien le conserver en vue de la saison prochaine, mais les obstacles sont nombreux à commencer par le fait que son prêt ne s'accompagne pas d'une option d'achat. Et compte tenu de ses prestations et de son nouveau statut d'international français, William Saliba voit sa cote monter en flèche ce qui va attirer de nombreux grands clubs, le rendant inaccessible pour l'OM. Sans oublier le fait que le contrat de l'ancien Stéphanois prend fin en 2024 à Arsenal, et Mikel Arteta ne lui ferme plus la porte. « Nous sommes évidemment conscients de ce qu'il fait et de la façon dont il se développe. C'est notre joueur et nous sommes très heureux de la décision que nous avons prise. Il obtient les minutes et l'exposition, la responsabilité et la croissance à son âge n'était pas quelque chose que nous pouvions garantir ici cette saison. Ce qui se passe avec lui a beaucoup de sens et nous sommes heureux de voir comment il s’améliore », confiait le coach de Gunners en conférence de presse.

Le message troublant de Saliba sur son avenir