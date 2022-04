Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est maintenant ou jamais pour Paul Pogba !

Publié le 3 avril 2022 à 6h00 par Th.B.

Il y a un an, Manchester United aurait formulé une lucrative offre de prolongation de contrat à Paul Pogba, restée sans réponse. Le PSG pourrait donc s’attacher ses services sans verser la moindre indemnité de transfert aux Red Devils cet été.

Avant que l’opportunité Lionel Messi se présente aux décideurs du PSG, le directeur sportif Leonardo semblait travailler d’arrache-pied l’été dernier pour attirer Paul Pogba au Paris Saint-Germain. Finalement, le dossier Pogba avait été reporté alors qu’il entrait dans la dernière année de son contrat à Manchester United. Un engagement contractuel que le principal intéressé n’a toujours pas prolongé. Cette situation devrait d’ailleurs rester inchangée dans les prochaines semaines.

Plus de discussions entre Pogba et Manchester United !