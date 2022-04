Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour ce successeur de Mbappé, c’est déjà râpé…

Publié le 3 avril 2022 à 5h15 par Th.B.

Bien que son nom soit lié au PSG dans le cadre du remplacement de Kylian Mbappé, Robert Lewandowski ne devrait finalement pas quitter le Bayern Munich cet été d’après Gianluca Di Marzio.

Et si Kylian Mbappé venait à quitter le PSG à l’intersaison, soit au moment de l’expiration de son contrat ? le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 29 mars dernier que l’idée de signer un contrat de courte durée faisait sérieusement son chemin dans l’esprit de Mbappé. Et ce, alors que son départ libre de tout pour le Real Madrid cet été semblait inéluctable. Afin de le remplacer, le10sport.com vous dévoilait l’option Robert Lewandowski à l’occasion du dernier mercato estival. Néanmoins, l’attaquant du Bayern Munich sous contrat jusqu’en juin 2023, ne devrait pas plier bagage à l’issue de la saison selon Gianluca Di Marzio.

« Les chances qu'il quitte le Bayern sont très minces »