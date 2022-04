Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz a tout changé pour cette recrue hivernale !

Publié le 3 avril 2022 à 4h15 par A.M.

Arrivé cet hiver à l'ASSE, Eliaquim Mangala reconnaît que le discours de Pascal Dupraz a grandement contribué dans son choix.

Cet hiver, l'AS Saint-Etienne n'a pas chômé en recrutant sept nouveaux joueurs. Il faut dire que Pascal Dupraz, arrivé sur le banc des Verts en fin d'année pour remplacer Claude Puel, a rapidement réclamé des renforts d'expérience, notamment pour sa défense. Dans cette optique, Eliaquim Mangala a notamment débarqué à l'ASSE. Et l'ancien joueur de Manchester City, qui était libre de tout contrat, reconnaît qu'il a été influencé par le discours de Pascal Dupraz.

Dupraz a convaincu Mangala