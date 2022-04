Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi se lâche sur ces deux dossier brûlants !

Publié le 3 avril 2022 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors qu’ils font partie des nouveaux talents les plus prometteurs du FC Barcelone, Gavi et Ronald Araujo n’ont pas encore trouvé d’accord avec leur direction pour une prolongation de contrat. Et Xavi tire la sonnette d’alarme à ce sujet.

En plus de multiplier les pistes pour le prochain mercato estival avec deux arrivées gratuites déjà bouclées (Franck Kessié, Andreas Christensen) et d’autres qui sont envisagées (Antonio Rüdiger, César Azpilicueta), le FC Barcelone se penche également plus que jamais sur certains prolongations. C’est le cas pour Gavi (17 ans) et Ronald Araujo (23 ans), qui sont sous contrat jusqu’en juin 2023 et que le Barça souhaite désespérément conserver comme l’a fermement rappelé Xavi samedi en conférence de presse.

« Le Barça ne peut pas leur permettre de partir »