Mercato - Real Madrid : Voilà la recette pour relancer Eden Hazard !

Publié le 3 avril 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

En grande difficulté depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard est d’ailleurs annoncé sur le départ en fin de saison. Mais son compatriote Thomas Meunier reste persuadé qu’il peut encore s’imposer en Espagne.

Eden Hazard (31 ans) et le Real Madrid, c’est bientôt la fin ? Recruté pour 115M€ à l’été 2019 en provenance de Chelsea, le milieu offensif belge était censé faire oublier Cristiano Ronaldo sur le front de l’attaque du club merengue, mais il enchaine surtout les pépins physiques depuis sa signature en Espagne. Le Real Madrid envisagerait d’ailleurs sérieusement de se séparer d’Hazard l’été prochain pour tourner la page, et pourtant…

« Convaincu qu’Hazard peut réussir à Madrid »