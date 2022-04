Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tuchel en remet une couche sur ce dossier XXL de Laporta !

Publié le 2 avril 2022 à 21h30 par La rédaction

Alors que César Azpilicueta est annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, Thomas Tuchel ne cache pas son désir de conserver l’Espagnol et semble confiant sur ce dossier.

Désireux de se renforcer défensivement lors du prochain mercato, le FC Barcelone s’intéresse à César Azpilicueta. S’il est pourtant le capitaine de Chelsea, l’Espagnol sera libre de tout contrat le 30 juin prochain, et intéresse fortement Joan Laporta compte tenu de son expérience ainsi que du faible coût de cette opération. Toutefois, si ce n’est pas encore officiel, une clause permettant de prolonger d’une saison le bail du joueur de 32 ans aurait été activée automatiquement. « Content qu'Azpilicueta reste ? Je connaissais le nombre de matchs. Nous avions besoin de le faire rester et de faire prolonger son contrat. Donc ça me rend heureux. Vous savez à quel point je compte sur lui » avait déclaré Thomas Tuchel, laissant peu de doute sur son désir de conserver Azpilicueta.

« Nous pouvons compter sur lui et le pousser à rester »