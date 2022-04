Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est engagé dans une bataille XXL pour ce joueur du Barça !

Publié le 2 avril 2022 à 20h45 par B.C.

Lié au Barça jusqu’en juin 2023, Ronald Araujo plairait au PSG, mais plusieurs cadors de Premier League sont également à l’affût.

Il pourrait rapidement y avoir urgence au FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Ronald Araujo semble encore loin d’une prolongation et sa situation a alerté plusieurs cadors européens, à l’instar du Paris Saint-Germain. De son côté, Xavi espère rapidement boucler le dossier Araujo, l’entraîneur du Barça comptant sur le défenseur uruguayen de 22 ans pour son nouveau projet en Catalogne. « Le club ne peut pas se permettre de perdre Gavi et Araujo, ils sont très importants pour nous et je le montre avec les minutes que je leur donne. Je suis optimiste et j'espère qu'une solution sera trouvée », a-t-il indiqué ce samedi en conférence de presse. En plus du PSG, plusieurs pensionnaires de Premier League seraient également intéressés par Ronald Araujo.

En plus du PSG, les cadors anglais sont présents pour Araujo