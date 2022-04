Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourinho sort du silence dans le dossier Veretout !

Publié le 2 avril 2022 à 21h10 par A.C.

Annoncé proche d’une arrivée à l’Olympique de Marseille, Jordan Veretout ne semble plus du tout avoir sa place à l’AS Roma, comme l’a laissé entendre José Mourinho.

La rupture est totale. Après avoir souvent été cité comme l’une des belles surprises de la Serie A ces dernières années, Jordan Veretout semble être d’ans l’impasse à l’AS Roma. La presse italienne assure que rien ne va plus pour le Français, qui se serait mis à dos ses dirigeants et même son entraineur José Mourinho, qui aurait demandé à son directeur sportif de régler au plus vite cette affaire. Justement, l’Olympique de Marseille pourrait rendre un autre service à la Roma après Cengiz Ünder et Pau Lopez. Le président Pablo Longoria chercherait un successeur à Boubacar Kamara, dont le contrat avec l’OM se termine le 30 juin prochain et Veretout semble être le grand favori.

« Veretout ? Je ne dis pas ce que je ne peux pas dire »