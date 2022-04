Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La tendance se confirme pour Gareth Bale !

Publié le 2 avril 2022 à 21h00 par Th.B.

Alors que son contrat au Real Madrid arrivera à expiration en juin prochain, il y aurait de fortes chances que Gareth Bale prenne la décision de faire ses adieux au football… Explications.

Et si Gareth Bale finissait par prendre sa retraite à l’issue de la saison, soit au moment de l’expiration de son contrat au Real Madrid ? Alors qu’il soufflera sa 33ème bougie en juillet prochain, le Gallois disposerait tout de même de diverses portes de sortie à en croire SPORT qui révélait dernièrement qu’en plus du Milan AC, le clan Bale aurait déjà été approché par d’autres clubs ces derniers temps. Pour le moment, aucune décision définitive n’aurait été prise par l’attaquant du Real Madrid et son entourage pour la suite de sa carrière alors qu’il est également question d’un départ à la retraite.

Bale pourrait raccrocher cet été !