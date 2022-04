Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Veretout ne facilite pas la tâche de Longoria !

Publié le 2 avril 2022 à 0h30 par A.C.

Actuellement à l’AS Roma, Jordan Veretout devrait changer de club à la fin de la saison et il semble vouloir prendre son temps pour décider, alors que l’OM le suivrait de près.

Tout porte à croire que le prochain gros coup de Pablo Longoria pourrait être Jordan Veretout. Ce dernier ne semble plus avoir sa place à l’AS Roma, notamment parce qu’il se serait mis à dos ses dirigeants ainsi que José Mourinho et après Cengiz Ünder et Pau Lopez, il pourrait devenir le prochain romain à rejoindre l’Olympique de Marseille. En Italie on assure que Longoria aurait déjà évoqué une possible offre de 8M€, mais vu la situation et l’envie de la Roma de s’en débarrasser, Veretout pourrait peut-être couter moins cher ! D’ailleurs, l’OM semble être le seul club à être véritablement intéressé pour le moment...

Veretout veut faire monter les enchères