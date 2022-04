Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi tape du poing sur la table pour ce dossier brûlant !

Publié le 2 avril 2022 à 15h00 par Th.B.

Alors que les contrats de Gavi et Ronald Araujo arriveront à expirait à l’été 2023, Xavi Hernandez a une nouvelle fois fait savoir en conférence de presse qu’il était impératif pour le FC Barcelone de blinder les deux pépites blaugrana.

Depuis la victoire de Joan Laporta aux élections présidentielles en mars 2021, plusieurs jeunes talents du FC Barcelone ont vu leurs contrats être rallongés à l’instar d’Oscar Mingueza, d’Ansu Fati et de Pedri. Le président Laporta aimerait poursuivre sur sa lancée avec les dossiers Gavi et Ronald Araujo notamment. Cependant, les deux opérations traînent en longueur, au point de se poser de réelles questions sur les chances du Barça de parvenir à ses fins. De son côté, Xavi Hernandez ne cesse d’interpeller ses dirigeants pour qu’une prolongation de contrat soit proposée à Gavi et Araujo afin de classer cette affaire.

Pour Xavi, le Barça «ne peut pas se permettre de perdre Gavi et Araujo»