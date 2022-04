Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi monte au créneau pour ce dossier à 0€ de Leonardo !

Publié le 2 avril 2022 à 14h45 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, bien que sa position semble fragilisée, Leonardo garderait un oeil attentif sur Antonio Rüdiger. Cependant, le FC Barcelone serait également sur les rangs et aurait même rencontré son agent. Pas de quoi pousser Xavi Hernandez à s’enflammer pour autant.

Dans le viseur du PSG depuis un bon moment, la direction sportive de Leonardo appréciant son profil et sa situation contractuelle à Chelsea, Antonio Rüdiger n’intéresserait pas seulement le PSG. En effet, le FC Barcelone aurait rencontré le clan Rüdiger dans le cadre d’une arrivée libre de tout contrat en Catalogne à la prochaine intersaison. Une réunion qui a alerté Thomas Tuchel, coach de Chelsea, comme il l’a fait savoir en conférence de presse vendredi. « Est-ce que la rencontre entre le Barça et Rüdiger nous inquiète ? Si c’est vrai, bien sûr. Je suis toujours confiant, je pense que nous avons une bonne chance de le garder quand les choses se seront arrangées. Maintenant, nos mains sont liées, on ne peut pas lui parler, on ne peut pas renégocier avec lui et ses agents ». Cependant, Xavi Hernandez a refusé d’ajouter de l’huile sur le feu dans ce dossier lors de son point presse ce samedi.

« Je ne vais pas parler des signatures »