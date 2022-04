Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi envoie un message fort à Busquets pour son avenir !

Publié le 2 avril 2022 à 20h00 par D.M.

Présent devant les journalistes ce samedi, Xavi s'est exprimé sur l'avenir de Sergio Busquets. L'entraîneur du FC Barcelone compte toujours sur l'international espagnol, malgré l'émergence de Nico Gonzalez au milieu de terrain.

Agé de 33 ans, Sergio Busquets est l’un des plus anciens du vestiaire catalan. Présent au FC Barcelone depuis 2005, le milieu de terrain a tout connu au sein de son club formateur et n’a pas l’intention de découvrir une nouvelle équipe européenne. « Je ne jouerai pas pour un autre club en Europe autre que le Barça. Et oui, je me vois terminer ma carrière par une aventure sur un autre continent. L'an prochain, après la Coupe du monde, j'analyserai comment je serai et déciderai » avait confié Busquets à RAC1 .Lié au FC Barcelone jusqu’en 2023, le milieu de terrain voudrait respecter son engagement avant de décider de la suite.

« Il n'a pas besoin de partir maintenant »