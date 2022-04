Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est bien menacé pour Ousmane Dembélé !

Publié le 3 avril 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Ciblé par le PSG pour venir remplacer Kylian Mbappé l’été prochain, Ousmane Dembélé pourrait finalement être prolongé par le FC Barcelone où Xavi lui a, une nouvelle fois, témoigné tout son attachement.

Ces dernières semaines, il a beaucoup été question de la piste Ousmane Dembélé pour le PSG étant donné que l’attaquant français de 24 ans arrivera au terme de son contrat avec Barcelone en juin prochain. Un accord existerait même entre Dembélé et le PSG à en croire les révélations de Foot Mercato et de la presse espagnole, mais Xavi semble bien déterminé à prolonger au plus vite l’ancien Rennais sur lequel il compte pour l’avenir du Barça. Et il a fait passer un nouveau message fort à Dembélé samedi en conférence de presse.

« Il sait déjà quel est le projet ici »