Mercato - ASSE : Mangala lâche ses vérités sur son arrivée chez les Verts !

Publié le 2 avril 2022 à 22h10 par A.M.

Arrivé libre cet hiver, Eliaquim Mangala ne regrette absolument pas son choix d'avoir rejoint l'ASSE où il prend beaucoup de plaisir.

Cet hiver, l'ASSE n'a pas chômé, recrutant pas moins de sept nouveaux joueurs dont Eliaquim Mangala, qui était libre de tout contrat depuis son départ de Valence. Pascal Dupraz souhaitait absolument recruter un défenseur d'expérience, et c'est donc le cas avec l'ancien international français qui a notamment évolué à Manchester City. Et bien qu'il se retrouve se battre pour le maintien après avoir évolué dans de grands clubs, Eliaquim Mangala affiche sa joie de jouer à l'ASSE.

«J’apprends tous les jours, c’est le kif»