Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Saliba envoie un énorme message à Arteta !

Publié le 3 avril 2022 à 3h45 par A.M.

Interrogé sur un éventuel retour à Arsenal, William Saliba assure qu'il aurait du mal à accepter d'être un simple remplaçant chez les Gunners.

Prêté sans option d'achat à l'OM l'été dernier, William Saliba est dans le flou pour son avenir alors que le club phocéen souhaiterait le conserver. Toutefois, Mikel Arteta a récemment évoqué ce dossier : « C'est notre joueur et nous sommes très heureux de la décision que nous avons prise. Il obtient les minutes et l'exposition, la responsabilité et la croissance à son âge n'était pas quelque chose que nous pouvions garantir ici cette saison. Ce qui se passe avec lui a beaucoup de sens et nous sommes heureux de voir comment il s’améliore. » Mais à Arsenal, Ben White et Gabriel forment une charnière centrale qui semble donner satisfaction. Conscient de la situation, William Saliba assure qu'il n'a pas l'intention de revenir chez les Gunners pour rester sur le banc.

«Je ne peux pas me contenter d'être sur le banc d'Arsenal»