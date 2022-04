Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour cette dossier à 0€, c'est terminé !

Publié le 3 avril 2022 à 5h30 par Th.B.

Certes, le président Joan Laporta semblait en pincer pour César Azpilicueta. Néanmoins, le capitaine de Chelsea ne sera plus libre de tout contrat à l’intersaison…

Président du FC Barcelone, Joan Laporta semble être bien décidé à offrir de nouvelles cartouches à son entraîneur Xavi Hernandez au cours du mercato estival afin de rendre le Barça encore plus compétitif la saison prochaine. En plus de Franck Kessié qui se serait déjà mis d’accord avec le FC Barcelone et Andreas Christensen qui semble être en passe d’en faire autant, le patron du club blaugrana aurait aimé réitérer cette expérience avec César Azpilicueta, capitaine de Chelsea, en fin de contrat à la fin de la saison. Néanmoins, ayant disputé un nombre de matchs conséquent avec les Blues cette saison, l’option pour prolonger son contrat d’une année supplémentaire a été automatiquement activée.

