Mercato - PSG : Le Real Madrid réagit à la sortie fracassante de Kylian Mbappé !

Publié le 4 avril 2022 à 8h45 par A.C.

Les mots de Kylian Mbappé en marge de la rencontre entre le PSG et le FC Lorient ont fait beaucoup de bruit en Espagne, où le Real Madrid ne semble pourtant pas s’en inquiéter.

Ce dimanche, Kylian Mbappé ne s’est pas contenté de participer à la victoire du Paris Saint-Germain face au FC Lorient avec un doublé (5-1). La star française a également fait une sortie de taille en marge de cette rencontre concernant son avenir, alors que son contrat se termine dans moins de trois mois et que le Real Madrid est prêt à l’accueillir les bras ouverts. « Rester au PSG, c’est possible ? Oui bien sûr. Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix. Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper. J'ai envie de faire le bon choix. Je sais que pour les gens, ça tarde un peu » a expliqué Mbappé, en zone mixte. « Si j'avais pris ma décision, je le dirais, je n'ai de comptes à rendre à personne. C'est un choix personnel. Si j'ai pris ma décision, je le dis et je l'assume. Dans les bonnes choses et les mauvaises choses que j'ai faites, j'ai toujours assumé. Je n'ai pas à me cacher, je n'ai tué personne. Je veux prendre la meilleure décision possible ». Selon nos informations il est vrai que la possibilité d’une prolongation au PSG a repris de l’ampleur ces dernières semaines, même s’il existe un accord de principe avec le Real Madrid.

Le Real Madrid est « Tranquille »