Mercato - Barcelone : Ce protégé de Xavi envoie un énorme message au Barça !

Publié le 4 avril 2022 à 8h30 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2023, Ronald Araujo s’est exprimé après la victoire du FC Barcelone contre le FC Séville (1-0). L’international uruguayen a confirmé qu’il voulait rester et qu’une nouvelle réunion était prévue cette semaine.

Le FC Barcelone prépare l’avenir. Ces dernières années, le club catalan a perdu Neymar et Lionel Messi, des départs considérables qui ont entaché l’image du Barça. De retour à la présidence de Barcelone, Joan Laporta veut inverser la tendance. Après avoir prolongé les contrats de Pedri et Ansu Fati, le président barcelonais priorise la situation de Ronald Araujo. Et tout pourrait se débloquer très rapidement.

«J'espère qu'il sera bientôt résolu afin que je puisse continuer pendant de nombreuses années dans ce club»