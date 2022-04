Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle sortie fracassante de Mbappé sur son avenir !

Publié le 4 avril 2022 à 10h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé confirme qu'il n'a toujours pas pris sa décision entre une prolongation au PSG et un départ au Real Madrid.

L'avenir de Kylian Mbappé ne cesse d'être commenté. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin prochain, et sa réponse se fait cruellement attendre. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'international français est en train de faire évoluer sa réflexion et semble désormais disposé à écouter les arguments du PSG qui est disposé à lui offrir un contrat de courte durée pour prolonger. Et la tendance se confirme.

«Je n’ai pas décidé»