Mercato - PSG : L'avenir de Mbappé décidé par le Parc des Princes ? Il répond !

Publié le 4 avril 2022 à 9h15 par A.M.

Unique joueur du PSG épargné par les critiques, Kylian Mbappé savoure les applaudissements du Parc des Princes. Au point d'avoir une influence sur son avenir ? Le crack de Bondy reste évasif.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne semble toujours pas avoir tranché pour son avenir. Longtemps annoncé proche de s'engager avec le Real Madrid, l'attaquant du PSG semble avoir reconsidéré son avenir et ne ferme aucune porte, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Une tendance qu'il a lui-même confirmée au micro de Prime Video après son magnifique match face à Lorient (5-1). « Je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres », assurait Kylian Mbappé.

Mbappé remercie les supporters