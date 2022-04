Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce tonitruante de Kylian Mbappé sur son avenir !

Publié le 3 avril 2022 à 23h15 par B.C. mis à jour le 3 avril 2022 à 23h31

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé prend son temps avant de trancher pour son avenir. Ce dimanche soir, l’attaquant du PSG a confirmé qu’il n’avait pas encore fait son choix.

Avec sa situation contractuelle, Kylian Mbappé fait naturellement les gros titres. Désireux de quitter le PSG l’été dernier, l’attaquant français sera libre à l’issue de la saison, permettant au Real Madrid de croire en ses chances dans ce dossier. Cependant, comme vous l’a révélé le10sport.com, Kylian Mbappé n’a pas encore pris sa décision et reste à l’écoute des arguments du PSG pour une prolongation de courte durée. Interrogé ce dimanche soir après son doublé contre Lorient (2-0), le rapprochant un peu plus du record de buts d’Edinson Cavani (160 contre 200 pour l’Uruguayen), Kylian Mbappé a confirmé que tous les scénarios restaient envisageables pour son avenir.

« Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis car il y a de nouveaux éléments »