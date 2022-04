Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat XXL bientôt entre les mains d’Haaland ?

Publié le 3 avril 2022 à 21h15 par Th.B.

Bien que le PSG soit dans la course à la signature d’Erling Braut Haaland en cas de départ de Kylian Mbappé, le Manchester City de Pep Guardiola aurait la ferme intention de lui proposer un salaire XXL afin de l’attirer à l’Etihad Stadium.

D’ici la fin de la saison, le PSG devrait être fixé quant au dénouement du feuilleton Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en juin prochain, le numéro 7 du Paris Saint-Germain prend de plus en plus en considération le fait de prolonger son contrat au club de la capitale comme le10sport.com vous l'a révélé le 29 mars bien qu’un départ au Real Madrid par le biais de son statut d’agent libre soit toujours une possibilité. Pour potentiellement remplacer Mbappé, le comité de direction du PSG songerait toujours à Erling Braut Haaland.

City proposerait un joli salaire à Haaland !

Cependant, le PSG ferait face à une concurrence XXL, dont Manchester City. Après avoir manqué le coche pour Harry Kane et Cristiano Ronaldo à la dernière intersaison, le club entraîné par Pep Guardiola ferait du recrutement d’Erling Braut Haaland une priorité absolue. Et pour parvenir à ses fins tout en prenant le meilleur sur le PSG et les autres courtisans de l’attaquant du Borussia Dortmund, Manchester City prévoirait de proposer un salaire hebdomadaire de 595 000€ à Haaland. Le décor est planté.