Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé à l'origine d'un coup de tonnerre dans le feuilleton Haaland ?

Publié le 3 avril 2022 à 13h45 par D.M.

Le Real Madrid semblait être l'un des favoris pour accueillir Erling Haaland. Mais concentré sur le dossier Kylian Mbappé, le club espagnol serait distancé par Manchester City.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Erling Haaland est la priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais pour l'heure, aucune offre n'a été transmise au Borussia Dortmund, puisque le club espère toujours prolonger le contrat de l'international français. En attendant, les prétendants avancent leurs pions pour tenter de recruter la star norvégienne. Le Real Madrid est très intéressé par Erling Haaland, mais Manchester City serait en pôle comme l'annonce Sebastian Kolsberger, journaliste pour Bild .

« City est en tête de la course pour sa signature »