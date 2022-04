Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts s'enflamment pour le recrutement hivernal !

Publié le 3 avril 2022 à 21h00 par D.M.

Le président exécutif de l'ASSE, Jean-François Soucasse, a salué le travail de Loïc Perrin lors du dernier mercato hivernal. Le coordinateur sportif des Verts a réalisé de jolis coup durant le mois de janvier.

Même si elle reste sur deux matches nuls en championnat avant de défier l'OM ce dimanche, l'ASSE va mieux. Le club stéphanois est parvenu à sortir de la zone rouge grâce à de solides prestations ces dernières semaines. Ce regain de forme est à mettre au crédit de Pascal Dupraz, mais aussi de certaines recrues hivernales. Arrivés durant le mois de janvier, Paul Bernardoni, Falaye Sacko ou encore Eliaquim Mangala ont vite réussi à se montrer à la hauteur des attentes.

« On est ravi d'avoir accueilli ces joueurs »