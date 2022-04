Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - PSG : Pini Zahavi passe à l’action pour le transfert de Lewandowski !

Publié le 3 avril 2022 à 21h10 par La rédaction

Dans les petits papiers du Paris Saint-Germain en vue du mercato estival, Robert Lewandowski suscite également l’intérêt du FC Barcelone, qui aurait déjà discuté avec son agent, Pini Zahavi.

Le Paris Saint-Germain va devoir combler plusieurs départs lors du prochain mercato estival. En effet, Angel Di Maria devrait quitter librement la capitale, et Mauro Icardi ne sera pas conservé en cas de bonne offre. Essentiel au PSG ces derniers mois, Kylian Mbappé pourrait également faire ses valises, lui qui disposerait déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Pour les remplacer, Leonardo cible plusieurs noms, notamment Robert Lewandowski. Le Polonais marche sur l’eau avec le Bayern Munich, lui qui a inscrit 45 buts et délivré 4 passes décisives en 38 matchs cette saison, et apparaît comme l’une des pistes pour succéder à l’international français comme annoncé par le10sport.com. Cependant, le club de la capitale pourrait bien avoir du retard dans ce dossier.

Pini Zahavi a discuté avec Barcelone