Mercato - PSG : La grande annonce de Robert Lewandowski sur son avenir !

Publié le 3 avril 2022 à 13h15 par D.M.

Agé de 33 ans, Robert Lewandowski n'a pas l'intention de raccrocher les crampons. L'attaquant du Bayern Munich envisage de poursuivre sa carrière pendant encore quelques années.

Que fait le Bayern Munich avec Robert Lewandowski ? Comme le confirme la presse allemande, la formation bavaroise n'a toujours pas offert de nouveau contrat à l'attaquant polonais. Lié jusqu'en 2023, le joueur se pose des questions et envisage de quitter la Bundesliga, notamment si le silence de ses responsables s'éternise. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG envisage de le recruter en cas de départ de Kylian Mbappé. Lewandowski serait aussi en contact avec le FC Barcelone, à la recherche d'un avant-centre.

« Je sens que je peux continuer pendant quelques années encore »