Mercato - PSG : Qui doit être la tête d’affiche du projet QSI ?

Publié le 3 avril 2022 à 8h00 par A.C.

Beaucoup de choses pourraient changer cet été, surtout avec l’énième échec en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Selon vous, qui doit devenir la nouvelle tête d’affiche du projet QSI à Paris ? C’est notre sondage du jour !

Voilà une décennie que les Qataris ont décidé d’investir au Paris Saint-Germain et si de nombreux titres sont tombés, il en reste un qui leur échappe toujours. Il s’agit de la Ligue des Champions, la première d’un club qui reste très jeune par rapport aux grands d’Europe comme le Real Madrid ou encore la Juventus. Des milliards ont été investis et toujours rien, puisque le PSG n’est pas allé plus loin d’une finale en 2020, finalement perdue face au Bayern Munich (1-0). L’été dernier l’arrivée de Lionel Messi semblait pouvoir enfin permettre aux Parisiens d’aller au bout, qui plus est à quelques mois d’une Coupe du monde sur le sol qatari... mais la malédiction a persisté, puisque le PSG s’est incliné en huitième de finale face au Real Madrid (3-1). Un échec cuisant, qui va pousser Doha a trancher dans le vif à la fin de la saison...

Il faut un nouveau leader au PSG

Le Paris Saint-Germain doit repartir sur un nouveau projet gagnant et pour ce faire, il faut un leader, une véritable vedette qui personnifie tout un mouvement. Mais qui choisir ? Il y a bien sur le septuple Ballon d’Or Lionel Messi, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l’histoire mais qui va fêter ses 35 ans en juin prochain. Neymar est un peu plus jeune et le statut de plus gros salaire du PSG pourrait donner une certaine légitimité, même s’il est loin de faire l’unanimité auprès des supporters. Encore plus jeune, Kylian Mbappé pourrait personnifier le nouveau PSG et un tel rôle pourrait le convaincre de prolonger, alors que nous vous avons expliqué sur le10sport.com que sa situation commence à changer. La solution pourrait également venir de l’extérieur, avec des stars comme Paul Pogba ou Ousmane Dembélé, respectivement en fin de contrat avec Manchester United et le FC Barcelone. En cas de départ de Mbappé, le PSG pourrait également se tourner sur le jeune Erling Haaland ou sur le vétéran Robert Lewandowski, deux profils qui selon nos informations sont très appréciés du côté du Qatar.



