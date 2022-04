Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé a l’embarras du choix !

Publié le 3 avril 2022 à 18h30 par Th.B.

Alors que Xavi Hernandez, son entraîneur au FC Barcelone, l’incite à accepter l’offre de contrat proposée par le Barça, Ousmane Dembélé disposerait de deux portes de sorties prestigieuses, à savoir le PSG et Chelsea.

Dans le cadre du prochain mercato estival, le PSG serait susceptible d’à la fois perdre Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Comme le10sport.com vous l'a révélé le 29 mars que l’ailier du Paris Saint-Germain prenait de plus en plus en considération le fait de prolonger son contrat au PSG bien que le flou demeure toujours quant à l’avenir de Kylian Mbappé. Pour ce qui est de Di Maria, son départ serait déjà entériné et son successeur déjà parfaitement ciblé. RMC Sport affirmait dernièrement que la direction du PSG envisageait de faire du champion du monde tricolore le successeur de l’Argentin au sein de l’effectif parisien. Foot Mercato est d’ailleurs allé plus loin récemment en révélant un accord verbal déjà convenu entre le clan Ousmane Dembélé et les décideurs du PSG. De quoi freiner la volonté de Xavi Hernandez de témoigner de la prolongation du contrat de Dembélé, son engagement contractuel prenant fin à l’issue de la saison ? Pas vraiment.

Xavi ne lâche rien pour Dembélé !

Lors de son passage en conférence de presse dans la journée de samedi, Xavi Hernandez n’a pas manqué de souligner à quel point il souhaitait voir son ailier rester au FC Barcelone afin de devenir le meilleur joueur du monde à son poste comme l’entraîneur du Barça l’a déjà affirmé par le passé. « Je vois Ousmane très heureux, content et impliqué. Je n'ai aucun reproche professionnel à lui faire. C'est à lui et au club de décider. C'est une question pour le joueur. Il est clair pour moi, j'ai dit dans ma présentation que, s'il travaille bien, il peut être le meilleur joueur du monde à son poste. Il fait la différence. La façon dont je veux jouer, c'est un ailier très important. Il sait déjà quel est le projet ici » . Selon 90min , Xavi Hernandez aurait un plan bien précis en tête quant à sa communication au niveau du dossier Ousmane Dembélé. Le média britannique a affirmé ce dimanche que l’entraîneur du Barça lui mettrait régulièrement la pression afin de le champion du monde se rende compte qu’il doive trancher de lui-même et que le FC Barcelone est le seul club à lui offrir un cadre de vie et professionnel de haut standing. De plus, le FC Barcelone se trouve dans une situation financière et économique bien meilleure que cet hiver où Ousmane Dembélé avait été poussé vers la sortie par les dirigeants du FC Barcelone.

Chelsea et le PSG se livreraient un bras de fer pour Dembélé !