Mercato - PSG : Leonardo a encore une carte à jouer dans ce dossier à 0€ !

Afin d’étoffer l’effectif du PSG, Leonardo cible Antonio Rüdiger. Toutefois, le défenseur de Chelsea intéresserait aussi le FC Barcelone qui semble avoir rattrapé son retard dans ce dossier. Mais les exigences salariales de l’international allemand pourraient freiner le club catalan…

La fin de saison du PSG va paraître longue. Éliminé de la Ligue des Champions et large leader de Ligue 1, Paris n’a plus grand chose à jouer hormis assurer le minimum syndical. Comme l’explique L’Equipe , l’ambiance en interne devient de plus en plus pesante. Pour remédier à cela, le PSG va devoir assurer sur la fin de saison mais surtout réaliser un bon mercato. Leonardo a déjà ciblé plusieurs priorités : un attaquant pour remplacer Kylian Mbappé en cas de départ, un milieu de terrain et un défenseur central. Malgré la présence de Presnel Kimpembe et Marquinhos, le directeur sportif du PSG voudrait étoffer l’effectif parisien dans ce secteur, ce qui peut se comprendre vu la saison que vit Sergio Ramos… A ce poste, Antonio Rüdiger, le défenseur central de Chelsea, serait l’une des idées du club de la capitale. Libre de tout contrat à l’issue de la saison, l’international allemand semble s’éloigner d’une prolongation avec les Blues . Une situation favorable au PSG qui a de la marge financièrement pour satisfaire ses demandes. Cependant, Antonio Rüdiger est un homme courtisé. Le Bayern Munich, la Juventus, Manchester United ou encore le FC Barcelone sont sur le coup. Et ces derniers temps, le Barça a gagné du terrain.

Antonio Rüdiger trop cher pour Barcelone ?