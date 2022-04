Foot - PSG

PSG - Malaise : Nouvelle révélation troublante sur le vestiaire de Pochettino...

Publié le 3 avril 2022 à 10h15 par La rédaction

Alors que le PSG n’a presque plus rien à jouer hormis s’assurer le titre de champion de Ligue 1, l’ambiance serait de plus en plus pesante en interne…

Les éliminations en Ligue des Champions ont toujours laissé des traces au PSG. Mais celle de cette saison pourrait être pire. Malgré la victoire 1-0 à l’aller et le but d’avance au Santiago Bernabeu, les hommes de Mauricio Pochettino se sont écroulés face au Real Madrid de Karim Benzema. Une élimination catastrophe qui a d’emblée signé la fin de saison ou presque du PSG. A présent, la seule ambition est d’obtenir au plus vite le titre de champion. Une récompense qui ne satisfait pas l’effectif parisien et cela se voit…

Ambiance pesante au PSG