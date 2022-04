Foot - PSG

PSG - Polémique : Après sa sortie tonitruante, Al-Khelaïfi se fait fracasser !

Publié le 2 avril 2022 à 4h30 par A.M.

Alors que Nasser Al-Khelaïfi a fracasse le projet de la Super Ligue, sa déclaration ne fait pas plaisir à tout le monde.

Dans une longue interview accordée à la BBC , Nasser Al-Khelaïfi a endossé son costume de président de l'ECA pour donner sa vision du football européen en critiquant le projet de la Super Ligue, mais également en défendant le nouveau fair-play financier, mais également les investissements colossaux du Qatar au PSG. « Notre investissement dans le PSG n'aide pas seulement un club. Imaginez que le PSG ne fasse pas partie de la Ligue française. Où la ligue trouverait-elle un fonds d'investissement pour investir 1,5 milliard d'euros, qui vont aux petits clubs pour investir ? Quand on regarde l'ensemble de ce que nous faisons, cela a permis de relever le niveau », confiait-il. Des propos qui n'ont pas plu à Simone Rovera.

«Il défend un football méritocratique alors que ce n’est pas le modèle du PSG»