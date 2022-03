Foot - PSG

PSG - Malaise : Barcelone, Ligue 1... Al-Khelaïfi répond sèchement aux critiques !

Publié le 31 mars 2022 à 13h10 par A.M.

Alors que l'investissement du Qatar au PSG fait couler beaucoup d'encre, Nasser Al-Khelaïfi se défend et glisse au passage un tacle au FC Barcelone.

Depuis 2011, le PSG appartient au Qatar via son fonds d'investissement QSI. Et les investissements sont très importants puisque le Qatar a déjà déboursé plusieurs milliards d'euros en 11 ans. Et forcément, une telle puissance économique est critiquée, notamment par les autres grands clubs européens qui trouvent injuste le fait que le PSG appartienne à un Etat. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi rappelle que le modèle du club de la capitale fonctionne mieux que celui du FC Barcelone, et que grâce aux investissements du Qatar, la Ligue 1 va pouvoir bénéficier d'un contrat de 1,5 milliard d'euros avec CVC, qui va bénéficier à tous les clubs français.

«Barcelone est un club détenu par des supporters avec une dette de 1,5 milliard d'euros - est-ce que cela fonctionne ?»