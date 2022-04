Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel milieu de terrain doit être la priorité du PSG cet été ?

Publié le 1 avril 2022 à 8h00 par La rédaction

Alors qu'il envisage de se séparer de nombreux joueurs lors du prochain mercato estival, le PSG pourrait avoir besoin de recruter des éléments capables de renforcer l'entrejeu. Ces derniers jours, plusieurs profils ont été évoqués par la presse nationale et étrangère.

Le prochain mercato estival devrait être l’occasion pour les dirigeants du PSG de passer un coup de balai dans le vestiaire de Mauricio Pochettino. Plusieurs joueurs, jugés comme non indispensables, devraient être poussés vers la sortie comme Julian Draxler, qui n’a pas caché son envie de retrouver du temps de jeu. Selon les informations de L’Equipe, Leandro Paredes et Idrissa Gueye pourraient prolonger leur aventure au PSG, à moins qu’une offre importante n’arrive sur le bureau de Leonardo. Alors que l’avenir de nombreux milieux de terrains s’écrit en pointillés à Paris, les responsables devraient se mettre à la recherche de renforts dans l’entrejeu. Ces derniers jours, plusieurs profils ont été annoncés dans le viseur du PSG.

Le PSG à la quête d'un milieu de terrain